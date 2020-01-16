Beni Bırakma 170. Bölüm
Emre, bebeğin babası olduğunu öğrenir.
Emre, bebeğin babası olduğunu öğrenir ve çok mutludur. Zeynep'le birlikte kaçıp yeni bir hayata başlamak için plan yaparken Bora da onlara engel olmak için planlar yapar. Sıla, Tarık'tan uzak durmaya çalışır. Kerem'in Sıla'ya ilgi gösterdiğini anlayan Tarık, iyice delirir. Bu arada Meltem de Sıla'yı şirketten göndermek için yeni bir plan yapar ama bu sefer iş birlikçisi bambaşka biridir.
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