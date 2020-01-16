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Beni Bırakma 168. Bölüm

Kerem ve Sıla ilişkisi gün geçtikçe sıcak bir hal alır.

Tarık her ne kadar içtenlikle Sıla'yla iletişime geçmeye çalışsa da çabaları karşılık bulamaz. Arzu'nun Sıla'ya dair şahit oldukları, hem Meltem'i, hem Tarık'ı derinden yaralar. Üstelik Kerem ve Sıla ilişkisi gün geçtikçe daha sıcak bir hal alır. Zeynep, sıkışıp kaldığı çemberin içinden bazen Bora'nın bazen Hülya'nın karşı adımları dolayısıyla çıkamaz fakat Emre, beklenmedik bir teklifle Zeynep'e ulaşır!

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16 Ocak 2020 , Perşembe
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