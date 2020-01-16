Beni Bırakma 168. Bölüm
Kerem ve Sıla ilişkisi gün geçtikçe sıcak bir hal alır.
Tarık her ne kadar içtenlikle Sıla'yla iletişime geçmeye çalışsa da çabaları karşılık bulamaz. Arzu'nun Sıla'ya dair şahit oldukları, hem Meltem'i, hem Tarık'ı derinden yaralar. Üstelik Kerem ve Sıla ilişkisi gün geçtikçe daha sıcak bir hal alır. Zeynep, sıkışıp kaldığı çemberin içinden bazen Bora'nın bazen Hülya'nın karşı adımları dolayısıyla çıkamaz fakat Emre, beklenmedik bir teklifle Zeynep'e ulaşır!
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'tan iki transfer bombası! Galatasaray...
- Fenerbahçe'ye Ricardo Rodriguez müjdesi! Teklifi kabul etti
- Bursaspor'dan flaş Jesse Sekidika açıklaması!
- Türkiye'de yasak diye Dubai'ye gitti! Radamel Falcao...
- Avcı'nın önünde 4 isim! Beşiktaş'ın yeni golcüsü kim olacak?
- Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
- Beşiktaş'ta Sırp golcü! Adem Ljajic devreye girdi
- Fenerbahçe şaşkına döndü! Umut Meraş'ın kulübünden transfer cevabı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.