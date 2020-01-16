Beni Bırakma 167. Bölüm

Meltem, yaptıklarıyla Tarık'ı etkilemek isterken kendisinden daha da uzaklaşmasına sebep olur ama hala yeni hamleler denemekten vazgeçmez. Sıla, savrulduğu yerden hayata yeniden tutunmaya ve Tarık'ı kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığı esnada karşısına bir başka aşık çıkar. Zeynep, Bora'nın engellemesiyle Emre'ye kavuşamaz ancak Hülya, Zeynep'in kızının yanından ayrılmasına izin vermez. Emre, Zeynep'in hiç beklemediği bir yer ve zamanda karşısına çıkmayı başarıp büyük sırdan bahseder.