Beni Bırakma 167. Bölüm
Hülya, Zeynep'in yanından ayrılmasına izin vermez.
Meltem, yaptıklarıyla Tarık'ı etkilemek isterken kendisinden daha da uzaklaşmasına sebep olur ama hala yeni hamleler denemekten vazgeçmez. Sıla, savrulduğu yerden hayata yeniden tutunmaya ve Tarık'ı kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığı esnada karşısına bir başka aşık çıkar. Zeynep, Bora'nın engellemesiyle Emre'ye kavuşamaz ancak Hülya, Zeynep'in kızının yanından ayrılmasına izin vermez. Emre, Zeynep'in hiç beklemediği bir yer ve zamanda karşısına çıkmayı başarıp büyük sırdan bahseder.
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fatih Terim talimatı verdi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası
- Barcelona Radamel Falcao'nun peşine düştü!
- Transferde detaylar ortaya çıktı! Guilherme'den büyük fedakarlık
- Fatih Terim aradığı stoperi buldu! İşte Galatasaray'ın 4. transferi
- Türkiye'de yasak diye Dubai'ye gitti! Radamel Falcao...
- Beşiktaş ilk transferine kavuşuyor! "Bekle beni İstanbul"
- Adil Rami'ye teklif yağıyor! 4 kulüp birden
- Galatasaray'da flaş Onyekuru gelişmesi! Abdurrahim Albayrak duyurdu
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.