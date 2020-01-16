Beni Bırakma 165. Bölüm
Emre ve Cansu nişanlanır.
Emre ve Cansu nişanlanır, Cansu çok mutludur. Aklı hala Zeynep'te olan Emre, hastanede Zeynep'in bebeğinin iki buçuk aylık olduğunu duyar ve bebeğin babasının kendisi olabileceğinden şüphelenir. Araştırmaya başlar, sonunda bir ipucu bulur. Bu sırada Bora, Zeynep'i eve hapsedip onu bebekle Emre arasında bir seçim yapmaya zorlar. Zeynep, Bora'nın elinden kaçmaya çalışır ama Bora o kadar öfkelidir ki Zeynep'i iyice köşeye sıkıştırır. Sonunda Zeynep bir seçim yapmak zorunda kalır. Sıla, Meltem yüzünden işinden kovulunca bugüne kadar Sıla'ya hiç yakınlık göstermeyen Kıymet hemen devreye girer ve Sıla'yı kendi çalıştığı yerde işe sokmaya çalışır. Sıla iş için başvuru yapmaya geldiğinde onu orada büyük bir sürpriz beklemektedir.
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