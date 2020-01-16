Beni Bırakma 164. Bölüm
Sıla ve Meltem karşılaşır.
Vedat'ın inadı Hülya'nın yardımıyla kırılır. Sayarların Emre'ye Cansu'yu istemeye gelmelerine ikna olur. Zeynep, Bora'nın baskıları sonucunda zor bir kararın arifesine gelir ve sevdiği adam Emre ile karnında taşıdığı bebek arasında tercih yapmakla karşı karşıya kalır. Kader ağlarını örüp birbirlerinden habersizce Sıla ve Tarık'ı yeniden yaklaştırırken hoş olmayan sürpriz bir buluşma gerçekleşir. Sıla ve Meltem karşılaştıklarında sonuçları hoş olmayan olaylar gelişir!
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'da Diagne endişesi! Dönüş için tek şart...
- Galatasaray'da büyük gerilim devam ediyor! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...
- İşte Galatasaray'ın 5 günde çözmesi gereken 5 sorun!
- Beşiktaş transferde gaza bastı! Forvet için 4 aday
- Fenerbahçe şaşkına döndü! Umut Meraş'ın kulübünden transfer cevabı
- Yönetim şaştı kaldı! Luyindama'dan flaş talep...
- Ersun Yanal istedi! Fenerbahçe transferde formülünü buldu
- UEFA açıkladı! İşte 2019'un en iyi 11'i
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.