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Beni Bırakma 164. Bölüm

Sıla ve Meltem karşılaşır.

Vedat'ın inadı Hülya'nın yardımıyla kırılır. Sayarların Emre'ye Cansu'yu istemeye gelmelerine ikna olur. Zeynep, Bora'nın baskıları sonucunda zor bir kararın arifesine gelir ve sevdiği adam Emre ile karnında taşıdığı bebek arasında tercih yapmakla karşı karşıya kalır. Kader ağlarını örüp birbirlerinden habersizce Sıla ve Tarık'ı yeniden yaklaştırırken hoş olmayan sürpriz bir buluşma gerçekleşir. Sıla ve Meltem karşılaştıklarında sonuçları hoş olmayan olaylar gelişir!

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16 Ocak 2020 , Perşembe
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