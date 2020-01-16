Beni Bırakma 161. Bölüm

Zeynep, Aslı'yla yaptıkları planın işleyeceğini ve Emre'yle yeniden birlikte olacaklarını düşünürken; işler umduğu gibi gitmez. Bora, kendi düşüncelerini yok sayma pahasına Zeynep'e olan sevgisi için neler yapabileceğini herkese ispatlayacak şeyler yapar. Öte yandan Meltem'in planları kusursuzca işlemeye devam eder. Sıla ve Tarık büyük kavgalar sonucunda ayrılma noktasına gelir ama Tarık vazgeçmez.