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Beni Bırakma 161. Bölüm

Sıla ve Tarık ayrılma noktasına gelir.

Zeynep, Aslı'yla yaptıkları planın işleyeceğini ve Emre'yle yeniden birlikte olacaklarını düşünürken; işler umduğu gibi gitmez. Bora, kendi düşüncelerini yok sayma pahasına Zeynep'e olan sevgisi için neler yapabileceğini herkese ispatlayacak şeyler yapar. Öte yandan Meltem'in planları kusursuzca işlemeye devam eder. Sıla ve Tarık büyük kavgalar sonucunda ayrılma noktasına gelir ama Tarık vazgeçmez.

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16 Ocak 2020 , Perşembe
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