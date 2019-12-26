Beni Bırakma 160. Bölüm
Tarık, Sıla'yı alıp eski evlerine götürür.
Zeynep, Emre'nin Cansu'yla ayrıldığını öğrenince umutlanır, yeniden bir araya gelebilmek için bir şansı olabileceğini düşünür ve Emre'ye bebeği söyleyip birlikte kaçmak için bir fırsat yakalar. Zeynep, Bora'ya hiçbir şey çaktırmadan gitme planı yaparken Aslı da ona yardım eder. Ama işler hiç ummadığı gibi gider ve Zeynep çok daha zor bir durumun içine düşer. Arzu Sıla'ya her şeyi anlatacakken Tarık, Sıla'yı alıp eski evlerine götürür. Tarık her şeyi anlatmak için hazırlanırken Sıla olayı yanlış anlar, Tarık'ın evlilik yıl dönümü için sürpriz yaptığını düşünür ve o da bir sürpriz hazırlar ama asıl sürprizi Meltem onlara yapacaktır…
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