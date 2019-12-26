Beni Bırakma 158. Bölüm

Zeynep, yaşadığı büyük ikilemler sonucunda Emre'den hamile kaldığı çocuğu aldırmaya karar verir. Bora, gizlice takip ettiği Zeynep'in bunu yaptığını duyunca sevinçten havalara uçar. Emre, Vedat'la konuşmasının etkisiyle Cansu'ya birlikte devam edemeyeceklerini söyler. Ama Cansu, Zeynep'e öyle bir şey yapacar ki, tüm hayaller suya düşer! Öte yandan her şeyden habersiz olan Sıla, Tarık'ın kendi kocası olduğunu sanırken; götürülmediği bir etkinliğe habersizce gider ve gördüğü manzara karşısında şok olur!