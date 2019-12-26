Beni Bırakma 156. Bölüm
Zeynep, Emre'ye gerçekleri söylemeye karar verir.
Zeynep'le yaşadıkları tartışmalar, Bora'yı çıldırma noktasına getirir. Zeynep, Emre'ye gerçekleri söylemeye karar verdiği esnada kötü bir sürprizle karşılaşır ve bebeğe dair şok bir karar alır. Tarık, Sıla ve ailesi arasındaki gerilimi yumuşatmaya çalışırken; Meltem çok zor durumda olduğuna, Tarık'ı inandırıp, Sayarların evine geri döner. Aynı erkeği seven iki kadın yan yana geldiğinde fırtınalar kopar.
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