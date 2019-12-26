Beni Bırakma 155. Bölüm
Tarık, Sıla’yı bulma derdindedir.
Tarık, Sıla'yı bulma derdindedir ve bir an önce sevdiğine ulaşmak için yola çıkar. İyice köşeye sıkışan Meltem, Tarık'ın karşısında temize çıkmak için hiç beklenmedik bir şey yapar. Bu sırada Zeynep hamileliği Bora'ya söylediği için Bora çok öfkelidir. Zeynep'in Emre'yi seçtiğini düşündüğü için giderek daha tehlikeli birine dönüşür. Bora bu tehlikeli yüzünü Zeynep'e de gösterir. Zeynep bundan sonra ne yapacak?
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