Beni Bırakma 153. Bölüm

Meltem, Sıla'yı hapsetmeyi başarmış, ondan nasıl kurtulacağının planlarını yaparken; Seher'in evle ilgili düzenlediği tadilat, işleri arapsaçına çevirecektir. Öte yandan Sıla dosyasının peşini bırakmayan, azimli bir polis memuru, Tarık'a ulaşacak ve şüphelerinde haklı olduğunu belgeleyecektir. Zeynep ise aklının kendisine oynadığı oyunlar neticesinde, kendisini Emre'nin yanında bulup, hastanelik olacak; hamile olduğu gerçeğini gizlemeye çalışırken, Emre ve Bora arasındaki gerilim hiç ummadığı sonuçlara yol açacaktır.