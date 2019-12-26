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Beni Bırakma 150. Bölüm

Zeynep ile Bora'nın arası düzelmiştir.

Tarık, ailesini daha fazla üzmemek için Meltem'e evlenme teklif eder. Meltem teklifi kabul eder ve yıldırım nikâhıyla evlenmek için hazırlıklara başlar. Bu sırada polisler Sıla'yı bulup hastaneye götürür. Rüstem, Sevda'yı Aslan'ın elinden kurtarabilmek için Ayten'i Sıla gibi göstererek öldürür. Meltem, Sıla'nın öldüğüne inanır ve rahatlar. Bu sırada hastaneye kaldırılan Sıla'yı polislerden biri tanır ve Tarık'a haber verir. Tarık, Meltem'le evlenmeden Sıla'nın yaşadığını öğrenecek mi? Zeynep ile Bora'nın arası düzelmiştir. Bora, artık Zeynep'in kendisini seçtiğine emindir. Bu sırada Zeynep hamile olduğunu öğrenir. Ne yapacağını bilemez bir haldeyken Emre'ye söylemeye karar verir. Zeynep, bir bebekleri olacağını Emre'ye söyleyebilecek mi?

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26 Aralık 2019 , Perşembe
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