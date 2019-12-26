Beni Bırakma 149. Bölüm

Emre ve Zeynep arasındaki gerilim, Cengiz'in başına gelenlerden sonra yerini dayanışmaya bırakır. Bora, Zeynep'i tekrar doktorluk yapmaya ikna ederek; belki de kendi sonunu hazırlamıştır. Cengiz'in başına gelenlerin sorumlusu olan Tarık ise, yaşadığı ağır iç hesaplaşmanın neticesinde Meltem'e şok bir teklifte bulunur! Öte yandan her şeyden habersiz, kurtulduğunu sanan Sıla'nın karşısına kötü bir sürpriz çıkacaktır: Rüstem!