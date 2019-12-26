Beni Bırakma 148. Bölüm

Tarık'ın, Sıla'nın yaşadığına dair ısrarı, onu hastane kapılarına kadar düşürecektir. Herkesi aklının yerinde olduğuna ikna ettiği sırada, işle ilgili büyük bir şok yaşayacaktır. Sıla'ysa her şeyden habersiz, bir dağ evinde tutulmakta, ne olup bittiğini anlamaya çalışmaktadır. Öte yandan Aslı'ya gerçekleri itiraf etmek zorunda kalan Zeynep, Emre'nin, kaza sonrası Cansu'ya olan ilgisini gördükçe, aşkı yeniden alevlenecek; Bora ise ilişkilerinin rayına oturduğunu düşündüğü sırada büyük bir şokla karşılaşacaktır.