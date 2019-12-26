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Beni Bırakma 147. Bölüm

Bora’nın planı Zeynep’i zor durumda bırakır.

Bora'nın yaptığı plan, Zeynep'i zor durumda bırakır. Bir yandan Emre ve Cansu'yla aynı ortamda bulunmanın verdiği güçlükle baş etmeye çalışırken; diğer yandan Bora ile evliliklerine dair sırrı öğrenen Aslı'ya ikna edici gerekçeler sunması gerekmektedir. Üstüne Esin'in herkes bir aradayken; dışlandığı için, tüm gerçekleri anlatmaya girişmesi tuz biber ekecektir. Diğer yandan Tarık, Sıla'nın ölmediği ispatlamak için mezarını kazmaya girişir. Sıla ise can vermek üzereyken; meçhul bir kişi tarafından kurtarılacaktır!

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26 Aralık 2019 , Perşembe
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