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Beni Bırakma 144. Bölüm

Tarık, Sıla'nın yaşadığına emindir.

Tarık, Sıla'nın yaşadığına emindir. Sıla'yı bulmak kayıp ilanı bastırır. Meltem, Tarık'ı Sıla'nın öldüğüne ikna etmek için uğraşır ama başaramaz. Sonunda devreye Seher'i sokar. Bu sırada Rüstem de Sıla'yı öldürmek için plan yapar. Sıla'nın hafızası ise artık ilaç kullanmadığı için yavaş yavaş yerine gelmektedir. Cansu gerçekleri Emre'ye anlatmazsa, Arzu onu Emre'yle evlendireceğinin sözünü verir, tek bir şartı vardır Esin'i bir daha görmeyecektir. Bu arada Zeynep Emre'den son bir hatıra kalsın diye kolyeyi Arzu'dan geri ister. Arzu da kabul eder. İkili buluştuklarında Emre onları görür. Emre her şeyi anlayacak mı?

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22 Kasım 2019 , Cuma
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