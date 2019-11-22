Beni Bırakma 143. Bölüm

Cansu her şeyi Emre'ye anlatmak için eve gider. Ama Emre evde yoktur. Zeynep ise Cansu'yu durdurmak için Arzu'ya gider. Cansu gerçekleri anlatmadan Zeynep ve Arzu onu durdurabilecekler mi? Diğer yandan Aslan'ın adamları Sıla'yı ortadan kaldırmak için hastaneye gelirler. Ayten durumu anlar Sıla'yı hastaneden kaçırır. Ama bu sırada Tarık, Sıla'yı görür, yakalamak için peşinden koşar ama yetişemez. Aslan, Sıla'yı elinden kaçırdığın anlayınca bu kez de Rüstem'i devreye sokar, Sıla'yı öldürmesini ister. Rüstem, Sıla'yı öldürmeden Tarık, Sıla'ya ulaşabilecek mi?