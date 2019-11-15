Beni Bırakma 138. Bölüm
Zeynep, Emre'yle buluşamadan Bora onu yakalar.
Zeynep, Emre'yle buluşamadan Bora onu yakalar. Emre ise vazgeçmez, Zeynep'le yüzleşmeye kararlıdır. Bu arada Esin de kolyeyi almak için Bora'nın evine girer. Evde Bora'nın doğum günü hazırlıkları devam etmektedir. Esin kimseye yakalanmadan kolyeyi bulabilecek midir? Öte yandan Sıla, Sevda'nın kendisine zarar veren adamlarla iş birliği yaptığını düşünmektedir. Sevda eve yüklü bir alışveriş yaparak gelince Sıla iyice şüphelenerek O'nu sorguya çeker. Sevda, Tarık'ın verdiği burs parasını harcadığın söyleyince ise Sıla çok üzülür. Tarık'a parasını geri ödemek için Sayar Halı'ya gelir… Tarık ve Sıla karşılaşabilecekler mi?
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