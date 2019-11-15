Beni Bırakma 138. Bölüm - Son dakika Beni Bırakma videoları, Beni Bırakma haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Beni Bırakma 138. Bölüm

Beni Bırakma 138. Bölüm

Zeynep, Emre'yle buluşamadan Bora onu yakalar.

Zeynep, Emre'yle buluşamadan Bora onu yakalar. Emre ise vazgeçmez, Zeynep'le yüzleşmeye kararlıdır. Bu arada Esin de kolyeyi almak için Bora'nın evine girer. Evde Bora'nın doğum günü hazırlıkları devam etmektedir. Esin kimseye yakalanmadan kolyeyi bulabilecek midir? Öte yandan Sıla, Sevda'nın kendisine zarar veren adamlarla iş birliği yaptığını düşünmektedir. Sevda eve yüklü bir alışveriş yaparak gelince Sıla iyice şüphelenerek O'nu sorguya çeker. Sevda, Tarık'ın verdiği burs parasını harcadığın söyleyince ise Sıla çok üzülür. Tarık'a parasını geri ödemek için Sayar Halı'ya gelir… Tarık ve Sıla karşılaşabilecekler mi?

  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
15 Kasım 2019 , Cuma
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN