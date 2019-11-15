Beni Bırakma 137. Bölüm

Sıla, Sayar'ların evinde saklanırken yakayı ele verir. Denize düşen yılana sarılacak, Sıla'yı, Meltem kurtaracaktır. Ancak herkesi yaptıklarından dolayı pişman olduğuna inandıran Sıla, belli belirsiz geçmişini hatırlarken; yeni planları vardır! Zeynep kendi evinde karşısında Emre'yi görünce, Bora'ya yakalanmadan gitmesi için, gerçekleri ona anlatmayı kabul etmek zorunda kalır. Bu buluşmadan haberdar olan Esin ve Cansu, Emre'yi durdurmak için çabalarken Zeynep karşısında hiç beklemediği birini bulacaktır!