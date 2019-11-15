Beni Bırakma 136. Bölüm
Sıla, Aslan’ın evinden kaçmayı başarır.
Sıla, Aslan'ın evinden kaçmayı başarır. Meltem bu şoku atlatamadan, kamera görüntülerini izleyince daha büyüğünü yaşayacaktır: Sıla, Tarık'ın arabasına binmiştir. Kimse nerede olduğunu bilmezken; Tarık'ın odasına kadar girmeyi başaran Sıla, bazı gerçekleri hatırlayacaktır! Emre şüphelerinde haklı çıkar, kolye Cansu'da değildir. Bora ise Emre'den bir hatıra sakladığı için Zeynep'e karşı öfke doludur. Emre kolyeyi bulmak için Zeynep'in yanına gittiğinde ortalık karışacaktır!
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