Beni Bırakma 133. Bölüm
Sıla'yı şirkette bulan kişi Aslan'dır.
Sıla'yı şirkette bulan kişi Aslan'dır. Tarık, Sıla'yı görmesin diye şirketten çıkartır, evine götürür. Meltem'in arkasından iş çevirdiğini anlayan Aslan, çok tehlikeli bir plan yapar. Diğer yandan Zeynep ve Bora bir restoranda yemek yerken Emre ve arkadaşları da aynı restorana gelirler. Zeynep, Emre'nin boynundaki kolyeyi görmemesi için Emre'den kaçar ama aralarında bir gerilim yaşanır. Bora bu duruma artık daha fazla dayanamaz, Zeynep'ten sözünü tutması ister. Zeynep iyice köşeye sıkışır.
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