Beni Bırakma 109. Bölüm

Bora, Yeliz'i öldürtüp suçu Emre'nin üstüne atar. Olayın tek şahidi olan Zeynep, Emre'yi oradan uzaklaştırmaya çalışsa da Emre işlemediği bir suçtan dolayı kaçmak istemez, polise teslim olur ve karakolda büyük bir sürprizle karşılaşır. Tarık, Sıla'nın Aslan'a kendisinden habersiz şirket evraklarını verdiğini öğrenir ve Sıla'dan bunun hesabını sert bir biçimde sorar. Bu sırada olanlardan habersiz olan Meltem, Tarık'ın bu zor durumunu öğrenir ve harekete geçer.