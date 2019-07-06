Beni Bırakma 108. Bölüm

Cengiz'in kalbi yaşananlara dayanamamış, bütün uğraşlara rağmen Cengiz için artık yapacak bir şey kalmamıştır. Aile, Cengiz'in durumundan dolayı acı içindeyken Bora büyük planına başlar. Yeliz'i kullanarak hem Zeynep'i hem Emre'yi üstüne çeker. Emre, her şeyi çözüme ulaştırdığı anda acı bir sürprizle karşılaşır. Öte yandan Aslan, Sıla'dan aldığı evraklarla şirkette tamamen kontrolü ele almışken, Tarık'ın bütün olanları öğrenmesi ve Aslan'a karşı güçlü durması uzun sürmez. Tarık, Aslan'dan öğreneceği bir sırla yerle bir olacaktır.