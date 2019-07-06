Beni Bırakma 107. Bölüm

Esin, önceden Arzu'nun Yeliz'e verdiği çeki davetlilerin ortasında gösterir ve kendisinin suçsuz olduğunu, her şeyin Arzu'nun başının altından çıktığını söyler. Emre ve Zeynep'in mutlulukları, Esin'in bu hamlesiyle son bulmaya çok yaklaşır. Sıla, Tarık'ı korumak için Aslan'ın istediği şirket evraklarını evden gizlice alır. Aslan, bu evraklarla Sayar Ailesini bitirmeye çok yaklaşır. Öte yandan bütün planları istediği gibi giden Bora, Yeliz'i son kez kullanıp düşündüklerini gerçekleştirirse, Emre sonsuza kadar Zeynep'in yanına bile yaklaşamayacaktır.