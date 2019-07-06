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Beni Bırakma 105. Bölüm

Bora, Zeynep’e yakalanmaktan son anda kurtulmuştur.

Bora, Zeynep'e yakalanmaktan son anda kurtulmuştur. Fakat Zeynep'in nikâhında Bora'nın kendi şahidi olmasını istemesi, Bora'yı delirtir. Bora bu evliliğe engel olmak için planlarına hız verir. Ama Bora'nın bu öfkesi Emre ile Zeynep'i ayırma planına büyük zarar verecektir. Öte yandan Esin, Arzu'nun Yeliz'e verdiği çeki, Yeliz'in evinde olduğunu öğrenir. Esin evden çeki almaya gittiğinde ise, polisler Esin'i bekliyor olacaktır. Esin bu durum karşısında köşeye sıkışacaktır. Aslan'ın, Tarık'ı dövdürmesi, Sayar Ailesi'nin bir an önce aralarında ki kırgınlıkları halletmesine ve tek bir yumruk olmasını sağlayacaktır. Meltem ise Tarık'ın durumundan endişe duyar. Meltem, Tarık'ı görmek için yanına geldiğinde, dengeleri tamamen değiştirecek olan fitili ateşlemiş olacaktır.

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06 Temmuz 2019 , Cumartesi
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