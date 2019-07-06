Beni Bırakma 104. Bölüm
Meltem herkesin gözü önünde Sayar Ailesi'ni rezil etti!
Meltem herkesin gözü önünde Sayar Ailesi'ni rezil etmekle kalmayıp durumu babası Aslan'a da bildirir. Aslan'ın intikam dolu gelişiyle Sayar Ailesi için kara günler yaklaşır. Cengiz, bu durumdan dolayı başta Tarık olmak üzere Emre'yi de yakınında görmek istemez. Sayar Ailesi'nde her şeyi düzeltmek, artık zamanı geri almak kadar imkansızdır. Öte yandan Esin ve Bora, Yeliz'i kaçırıp saklanma yeri olarak Bora'nın evini kullanırlar. Bora, her şeyi hallettiğini düşünürken çok büyük bir sürpriz hem Esin'in hem Bora'nın planlarını tepetaklak eder.
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