Beni Bırakma 103. Bölüm
Sıla ve Tarık nişanlanıyor...
Sıla ve Tarık için aşklarını herkese duyuracakları nişan günü gelip çatar. Sayar Ailesi'nin bu mutluluğuna herkes şahitlik ederken bir eksik Cengiz'dir. Cengiz, en sonunda bir baba olarak nişana katılmaya karar verir. Ama herkesin unuttuğu tek şey, Tarık ve Sıla'nın mutluluklarının üzerinde kara bulut gibi dolaşan Meltem'dir. Öte yandan Esin köşeye sıkışır. Emre ve Zeynep'i ayırmaktan önce yapması gereken en önemli iş, Yeliz'i bir şekilde hapis hayatından kurtarmaktır. Bora ise Zeynep'in Emre ile evlenmesine engel olmanın planlarını yaparken Esin ile kesişir.
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