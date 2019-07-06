Beni Bırakma 102. Bölüm
Bora, Emre ve Zeynep'in evlenmesini istemez
Zeynep ve Emre'nin kınasına Hülya'nın da katılmasıyla artık bu mutluluk hiç bir güç tarafından yıkılamaz gibi gözükse de Esin'in kınaya gelişiyle ortam bir anda buz kesecektir. Ama Arzu bu sefer evlatlarını Esin'e yem etmeyecektir. Bütün bunların gölgesinde Bora, Zeynep'in mutlu anlarında bir ruh gibi onu takip etmektedir. Bora kararlıdır, Emre ve Zeynep'in evlenmesini istemez. Öte yandan Meltem, sanki baba ile oğulun arasını düzeltmek istercesine Cengiz ile konuşur. Meltem, Cengiz'i Tarık'ın nişanına gelmesi için ikna etmeye çalışır. Meltem büyük planına adım adım yaklaşırken, Cengiz Meltem'i bir iyilik meleği olarak görmektedir, ta ki Meltem şeytani yüzünü gösterene dek.
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