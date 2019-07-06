Beni Bırakma 101. Bölüm
Emre ve Zeynep evlilik yolunda ilk adımı atarlar.
Zeynep, annesi Hülya'nın Emre konusunda çok sert tepkisine maruz kalmış olsa da bu sefer aşkının kazanmasını ister. Emre ve Zeynep, Arzu'nun da desteğiyle evlenmelerinin bütün kırgınlıkları sona erdireceğini düşünürler ve bir kına gecesi düzenleyerek evlilik yolunda ilk adımı atarlar. Sayar ailesi için artık mutlu günler başlamıştır. Öte yandan Meltem ve Mehmet intikam planlarına başlamışlardır. Mehmet, Sıla ve Tarık'ın evine gizlice girer ama Sıla'nın o anda eve girmesiyle Mehmet ve Meltem'in bütün planları alt üst olmak üzeredir.
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