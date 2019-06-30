Beni Bırakma 100. Bölüm

Emre ve Zeynep aralarındaki bütün engelleri kaldırmak için yeniden el ele tutuşur. Bora, büyük bir ümit ile Zeynep'in kahramanı olmak için yanına geldiğinde Zeynep'ten acı gerçeği öğrenir. Öte yandan Tarık ve Sıla, yangının içinden güçlenerek çıkar, aşklarına daha da fazla sarılırlar. Tarık, Sıla'nın içinde bir şüphe kalmaması için onu Meltem ile yüzleştirir. Meltem, fotoğrafların tamamen bir yalandan ibaret olduğunu söyler. Tarık ve Sıla mutlulukları için artık bir engelin kalmadığını düşünürken Meltem'in büyük planından habersizlerdir. Öte yandan Esin, tamamen kurtuluşa erdiğini düşünürken Yeliz, Esin'in kendisini hapiste bırakıp çıkmasının intikamını almak için harekete geçer.