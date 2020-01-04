"Ben olsam Arda Turan'ı Galatasaray'a alırım"
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Ana Haber programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Arda Turan gündemine dair konuşan Turhan, "Ben olsam Arda Turan'ı Galatasaray'a alırım" ifadelerini kullandı.
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