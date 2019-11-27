"Ben Belhanda'yı yedeklere bile almam çünkü ruhsuz bir futbolcu"
A Spor yorumcusu Erol Kaynar, Futbol A programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Kaynar, "Ben Belhanda'yı yedeklere bile almam çünkü ruhsuz bir futbolcu" ifadelerini kullandı.
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