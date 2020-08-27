Belhanda'ya Gremio talip oldu
Galatasaray'ın gözden çıkarmayı düşündüğü Younes Belhanda'ya sürpriz bir talip çıktı. Brezilyalı ekibi Gremio, Galatasaray'a 2.5 milyon euro bonservis ücreti önerdi. Sarı kırmızılı ekip teklifi kabul etti, Brezilya Serie A ekibiyle Faslı oyuncu anlaşırsa transfer gerçekleşecek. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar...
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