Galatasaray'da bu sezon bekleneni veremeyen Younes Belhanda'ya Çin'den talip var. Geçen sezonun devre arasında Belhanda için Suudi Arabistan'in Al İttihad kulübü 7 milyon Euro önermiş ancak yönetim olumsuz yanıt vermişti.

Faslı futbolcu için bu kez ocak ayında Çin'den teklif bekleniyor. Galatasaray yönetimi bir Çin kulübünün transfer listesinde bulunan Younes Belhanda'yı satmaya hazır.

Sarı kırmızılı yönetimin performansı nedeniyle eleştirilen Faslı futbolcu için geçen sezon kabul edilmeyen 7 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi durumunda transfere onay vereceği ifade edildi.

Real Madrid maçında kendisini protesto eden taraftarlara karşılık veren Belhanda, Beşiktaş karşısında alınan yenilgi sonrası Çaykur Rizespor maçında yedek kulübesinde beklemişti.