Belhanda'dan transfer yanıtı!
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son grup karşılaşmasında deplasmanda Fransız temsilcisi PSG'ye 5-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların Faslı yıldız Belhanda, "Geçen sene olduğu gibi, ligde ve kupada ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.
Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Paris Saint Germain'e 5-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"5-0, 6-0 KALBİNİZİ KIRIYOR"
Sarı-kırmızılı takımla ilgili açıklama yapan Belhanda "Kendi evimizde iyi maçlar aldık, iyi puanlar da çıkarabilirdik ama yapamadık. PSG, Real Madrid gibi büyük takımlara karşı oynadık. Burada 5-0, Real'e 6-0 yenilince, bu kalbinizi kırıyor." dedi.
"İKİ SENEDİR İYİ DEĞİLİZ"
Galatasaray'ın kalan hedefleri hakkında konuşan Belhanda "Geçen sene olduğu gibi, ligde ve kupada ilerlemeye devam edeceğiz. Geçen sene şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla çalışmamız gerekiyor. İki senedir Şampiyonlar Ligi'nde iyi değiliz, daha fazla çalışmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.
TRANSFER İDDİALARINA YANIT
Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki iddialara cevap veren Belhanda "Türkiye'deki gazeteciler dedikodu yayıyor. 1,5 senelik daha sözleşmem var, ben buradayım." dedi.
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