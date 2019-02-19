Belhanda ve Feghouli çıkışa geçti
Galatasaray'ın Kuzey Afrikalı yıldızları Belhanda ve Feghoulı, ikinci yarının başlamasıyla birlikte çıkışa geçti...
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