Belhanda satılırsa alternatifi hazır
Galatasaray Younes Belhanda'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşın Fransız ekibi Dijon'da forma giyen Naim Sliti'yi gündemine aldı.
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