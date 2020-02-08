Belhanda kredisini tüketti - Son dakika Galatasaray videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Belhanda kredisini tüketti

Belhanda kredisini tüketti

Fatih Terim Belhanda'nın üstünü çizdi... Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta beklentilerin altında kalan Faslı oyuncu performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Terim'in isteksiz futbolu ve tavırları nedeniyle mecbur kalmadığı sürece Belhanda'ya bir daha forma vermeme kararı aldığı öğrenildi.

Kasımpaşa maçında cezası nedeniyle kadroda yer almayacak olan tecrübeli futbolcu, daha sonra ise sakatlık ya da cezalı olmadığı sürece şans bulamayacak.

Bu sezon taraftarın tepkisini çeken Belhanda'nın, Real Madrid maçında oyundan çıkarken tribünlere küfür ettiği iddia edilmişti..

16. haftada Galatasaray'ın 2-1 kaybettiği Göztepe karşılaşmasında yenilen 2. golden önce rakibini durdurması nedeniyle eleştirilen 29 yaşındaki futbolcu, daha sonraki 3 lig karşılaşmasında hiç şans bulamadı.

Emre Akbaba'nın da takıma dönüşüyle birlikte gözden düşen Belhanda, 20. haftadaki Kayserispor maçında Lemina'nın cezalı olması sebebiyle forma giydi.

Sarı kırmızılı takımla 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan faslı oyuncu, senelik 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret kazanıyor... Galatasaray'daki maaşını karşılayacak bir takımın çıkmaması nedeniyle Belhanda, kontratının sonuna kadar ayrılmaya sıcak bakmıyor.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
08 Şubat 2020 , Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN