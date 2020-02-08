Belhanda kredisini tüketti
Fatih Terim Belhanda'nın üstünü çizdi... Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta beklentilerin altında kalan Faslı oyuncu performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Terim'in isteksiz futbolu ve tavırları nedeniyle mecbur kalmadığı sürece Belhanda'ya bir daha forma vermeme kararı aldığı öğrenildi.
Kasımpaşa maçında cezası nedeniyle kadroda yer almayacak olan tecrübeli futbolcu, daha sonra ise sakatlık ya da cezalı olmadığı sürece şans bulamayacak.
Bu sezon taraftarın tepkisini çeken Belhanda'nın, Real Madrid maçında oyundan çıkarken tribünlere küfür ettiği iddia edilmişti..
16. haftada Galatasaray'ın 2-1 kaybettiği Göztepe karşılaşmasında yenilen 2. golden önce rakibini durdurması nedeniyle eleştirilen 29 yaşındaki futbolcu, daha sonraki 3 lig karşılaşmasında hiç şans bulamadı.
Emre Akbaba'nın da takıma dönüşüyle birlikte gözden düşen Belhanda, 20. haftadaki Kayserispor maçında Lemina'nın cezalı olması sebebiyle forma giydi.
Sarı kırmızılı takımla 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan faslı oyuncu, senelik 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret kazanıyor... Galatasaray'daki maaşını karşılayacak bir takımın çıkmaması nedeniyle Belhanda, kontratının sonuna kadar ayrılmaya sıcak bakmıyor.
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