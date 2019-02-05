Beciraj'dan çalım dersi!
İsrail Ligi'nde Netanya'da forma giyen Beciraj, rakip futbolculara üst üste 4 kez bacak arası atarak futbolseverleri kendine hayran bıraktı.
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