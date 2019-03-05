BB Erzurumspor büyük takımların korkulu rüyası oldu
Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in ardından Galatasaray'dan da puan koparmayı başardı.
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