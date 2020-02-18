Bayram Toysal: Aldığım kararı yanlış ama...
TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Bayram Toysal, A Spor'a bağlanarak özel açıklamalarda bulundu. Toysal konuyla ilgili, "Aldığım karar çok yanlış ama içimde kopan fırtınaları bir bilseniz bana destek vereceğinize inanıyorum" diye konuştu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fransız basını en iyiler arasında milli yıldızı da gösterdi!
- IFAB'dan VAR için olay çıkaracak açıklama!
- Hakem raporları incelendi ve TFF açıkladı! İşte ilk yarı istatistikleri
- Günün bombası... Görüşmeler başladı! Cengiz Ünder...
- Başakşehir'in zaferi Avrupa basınında: Gladbach ortadan kaldırıldı!
- Toroğlu'ndan flaş yorum! "Maç satan hakemler benim kadar ceza almadı"
- Mourinho'dan Milli oyuncuya kanca! İşte o isim...
- İşte dünyaca ünlücü futbolcuların Noel paylaşımları
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.