Basketbolda ilklerin adamı Kobe Bryant
Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza attı. Son maçında 60 sayı atarak herkesi şaşırtan Bryant, NBA tarihinin en skorer 3'üncü oyuncusu unvanını LeBron James'e kaptırdıktan saatler sonra hayatını kaybetti.
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