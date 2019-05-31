Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan? Gençlerbirliği, ?Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep'i tebrik etti.
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