Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mesut Özil açıklaması
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mesut Özil açıklaması

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ırkçı saldırılar nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e destek vererek ''Takındığı tavır milli ve yerli, gözlerinden öpüyorum. Fotoğrafı hazmedemiyorlar'' dedi.

    Irkçılık nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan destek geldi. Dün akşam saatlerinde Mesut Özil'i aradığını ve telefonda görüştüğünü söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, "Gözlerinden öpüyorum. Mesut Özil'in harekatı tam mili, tam yerli bir hareket." dedi.

    Sadece Mesut Özil'i değil kendisiyle fotoğraf çektiren diğer oyunculara da destek çıkan Erdoğan, "Benimle fotoğraf çektirmelerini hazmedemiyorlar. Sonuna kadar Mesut Özil'in arkasındayız" ifadelerini kullandı.

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    24 Temmuz 2018, Salı
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