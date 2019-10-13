Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İbrahim Çolak'a tebrik
Milli sporcu İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müsabaka sonrası milli sporcuyu telefonla arayarak tebrik etti.
Milli sporcu İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.
Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda, halka aleti finali yapıldı.
İbrahim Çolak, 14.933'lük derecesiyle şampiyon olurken, cimnastikte büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.
Milli cimnastikçi ayrıca Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.
"Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza armağan ediyorum"
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, madalyasını Mehmetçiğe armağan ettiğini söyledi.
Milli sporcu, madalya töreninin ardından açıklamalarda bulundu.
"Stuttgart'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda tarihimizin ilk madalyasını kazandım. Aynı zamanda altın madalya. Bunun için çok mutluyum." diyen İbrahim Çolak, "Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza, Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum." ifadelerini kullandı..
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