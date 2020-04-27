Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni sokağa çıkma yasağını açıkladı!

"1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs'a kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması bayram sonrasına kadar devam edecek. 1 Mayıs Cuma günü marketler saat 09.00-14.00 arasında açık kalacak."