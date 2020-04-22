Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli futbolcularla görüştü
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 13.00'te milli futbolcularla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Salgın hastalık sebebiyle şampiyonanın ertelenmesini, daha iyi bir hazırlık için fırsata dönüştürmeliyiz. Bugünkü A Milli Takım kadromuzun, ülkemize uzun zamandır hasret kaldığı başarıları tattıracak güçlü bir ekip olduğuna yürekten inanıyorum" dedi.
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