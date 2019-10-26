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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Divan Kurulu'nda! İşte tarihi görüntüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üyelik rozetini almak üzere Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na katıldı. Saat 14.00 itibariyla toplantıya katılan Başkan Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü'nün özel anı defterini imzaladı.

Fenerbahçe Kongre Üyeliği'nde 25 yılı doldurarak Yüksek Divan Kurulu Üyesi olma hakkı kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nde 25 yıllık kongre üyeliğini tamamlayarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi olma hakkı kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, plaketini almak üzere Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi. Başkan Erdoğan'ı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Fenerbahçe yönetim kurulu kapıda karşıladı.

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26 Ekim 2019 , Cumartesi
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