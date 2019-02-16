Başkan Erdoğan'dan 'VAR' açıklaması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber canlı yayınında son günlere damga vuran 'VAR' tartışmaları hakkında konuştu. Başkan Erdoğan, "Faydalı ancak bir hakem heyeti ile kontrol olmalı. " dedi.
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