Başkan Erdoğan'dan 'VAR' açıklaması
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Başkan Erdoğan'dan 'VAR' açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber canlı yayınında son günlere damga vuran 'VAR' tartışmaları hakkında konuştu. Başkan Erdoğan, "Faydalı ancak bir hakem heyeti ile kontrol olmalı. " dedi.

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16 Şubat 2019, Cumartesi
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