Başkan Erdoğan'dan Ali Koç'un davetine yanıt

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Divan Kurulu'na katıldı. Saat 14.00 itibarıyla toplantıya katılan Başkan Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü'nün özel anı defterini imzaladı.

Daha sonra Fenerbahçe Yüksek Divan Kululu Başkanı Vefa Küçük konuşma yaptı.

Vefa Küçük'ün ardından kürsüye Ali Koç çıktı. Konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe İttifak Holding Konyaspor maçına davet etti

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

Fenerbahçeli, cumhuriyete bağlıdır ve cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkar. Bu vesileyle 96. yaşına erişeceğimiz Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden kutluyor ve daha nice bayramlar diliyorum.Sayın Cumhurbaşkanım, bazı sorunlar olunca sizin kapınıza geldik. Çoğunda bizi yalnız bırakmadınız. Sağolun, varolun. Sayın Cumhurbaşkanım ilk kez buraya geliyorsunuz. Sizi bu akşamki maça davet etmek istiyoruz. Sizi ağırlamaktan onur duyarız. Gelemezseniz de sizi her zaman ağırlamaktan onur duyacağımızı biliyorsunuz.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DAVETE YANIT:

Bu akşam ki maça katılmayı canı gönülden isterdim ancak Cumhurbaşkanı kimliğimden dolayı lig maçlarına katılmıyorum. Dileğim gelecek sezon Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarına katılmak.